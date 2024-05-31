Путин поручил создать международную ассоциацию детских лагерей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил к 1 июля создать в России международную ассоциацию детских лагерей. Об этом сообщается на сайте "Кремля".

Заняться реализацией поручения должны правительство, администрация президента и "Движение первых". Последнее станет учредителем ассоциации от России.

До этого Путин заявил, что российские семьи должны быть уверены в поддержке государства. Он отметил, что действия государства должны строиться вокруг защиты детей, поскольку работа в этом направлении обеспечивает будущее страны.