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30 мая, 08:55

Спорт

"Мой район. Новости": бесплатные спортивные занятия пройдут летом в Москве

"Мой район. Новости": бесплатные спортивные занятия пройдут летом в Москве

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Новости часа: тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут более чем на 80 площадках

Голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт с французским клубом

Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

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Собянин: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

9-летний чемпион мира сыграл в шахматы с четырьмя соперниками в студии Москвы 24

Девятилетний москвич начал одновременную игру в шахматы с четырьмя соперниками

Юный москвич в прямом эфире сыграет в шахматы со взрослыми игроками

Заняться йогой возле Третьяковской галереи на Крымском Валу, станцевать зумбу на Южном речном вокзале или потренироваться в районе Ходынского поля смогут москвичи этим летом. С 1 июня стартует новый сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные".

Жителей приглашают принять участие в бесплатных тренировках, которые пройдут на свежем воздухе, в том числе в необычных местах. Например, на крыше районного центра "Место встречи".

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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