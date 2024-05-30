"Мой район. Новости": бесплатные спортивные занятия пройдут летом в Москве

Заняться йогой возле Третьяковской галереи на Крымском Валу, станцевать зумбу на Южном речном вокзале или потренироваться в районе Ходынского поля смогут москвичи этим летом. С 1 июня стартует новый сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные".

Жителей приглашают принять участие в бесплатных тренировках, которые пройдут на свежем воздухе, в том числе в необычных местах. Например, на крыше районного центра "Место встречи".

Подробности – в программе "Мой район. Новости".