Всероссийский парад спорт состоялся на ВДНХ 25 мая

Более двух тысяч человек собрались в субботу, 25 мая, на ВДНХ. Там прошел Всероссийский парад спорта.

По главной выставке столицы прошли спортсмены со всей страны. Среди них начинающие атлеты, легенды советского и российского спорта, а также олимпийские чемпионы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.