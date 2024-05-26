Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 09:15

Спорт

Всероссийский парад спорт состоялся на ВДНХ 25 мая

Всероссийский парад спорт состоялся на ВДНХ 25 мая

Футбольный стадион построят в столичном Люблине

Соревнования по SUP-бордингу состоятся в Москве 26 мая

В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь "Зенита"

Новости часа: на юго-востоке Москвы произошел пожар

Чемпионат Москвы по регболу состоялся в Российском университете спорта

Более 2 тысяч спортсменов приняли участие в параде-шествии на ВДНХ

На Москве-реке прошел костюмированный заплыв на сапбордах

Московский клуб "Динамо" упустил шанс стать чемпионом России по футболу

Более двух тысяч спортсменов и около 30 федераций приняли участие в параде на ВДНХ

Более двух тысяч человек собрались в субботу, 25 мая, на ВДНХ. Там прошел Всероссийский парад спорта.

По главной выставке столицы прошли спортсмены со всей страны. Среди них начинающие атлеты, легенды советского и российского спорта, а также олимпийские чемпионы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика