26 мая, 09:15Спорт
Всероссийский парад спорт состоялся на ВДНХ 25 мая
Более двух тысяч человек собрались в субботу, 25 мая, на ВДНХ. Там прошел Всероссийский парад спорта.
По главной выставке столицы прошли спортсмены со всей страны. Среди них начинающие атлеты, легенды советского и российского спорта, а также олимпийские чемпионы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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