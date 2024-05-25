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25 мая, 19:30

Спорт

Чемпионат Москвы по регболу состоялся в Российском университете спорта

Чемпионат Москвы по регболу состоялся в Российском университете спорта

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Чемпионат Москвы по регболу состоялся 25 мая в Российском университете спорта. В турнире приняли участие шесть сильнейших команд со всей страны.

Регбол – это зрелищный вид спорта с элементами борьбы, баскетбола и регби. Цель игры – поразить мячом кольцо команды противника. Однако в отличие от баскетбола, в регболе отсутствуют такие понятия, как дриблинг и штрафные броски, а во время игры разрешается жесткая силовая борьба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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