Концерты и мастер-классы пройдут на выставке "Россия" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мостуризм

Концерты, спортивные зарядки, творческие встречи, викторины и мастер-классы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" 25 и 26 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Кроме того, в течение месяца в зале А павильона № 75 на ВДНХ проходит трек "Москва – молодежная столица". В выходные, 25 и 26 мая, специалисты расскажут посетителям, как начать успешный стартап, сделать танцевальную разминку и какие возможности предоставляет город молодым москвичам.

В субботу, 25 мая, в 12:15 гости смогут присоединиться к танцевальному флешмобу, где для них подготовят стилизованные образы, легкие движения, узнаваемые песни и знакомство с молодежной столицей. В 15:00 пройдет творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Еленой Валюшкиной, которая расскажет гостям о трудностях и радостях профессии актера, жизни театра и важной роли молодежи в современном искусстве.

В 16:30 эксперты дадут советы по открытию своего дела и достижению успеха. Исполнительный директор IT-компании Даниил Макатров и руководитель студии по внедрению технологии дополненной реальности в разные сферы бизнеса и создатель мобильного приложения с дополненной реальностью для посетителей парков Никита Нехаенко поделятся опытом успешного стартапа. В 18:00 солисты Московского мужского камерного хода под руководством Валерия Рыбина исполнят для гостей песни о школьной любви, первых разочарованиях и беззаботной юности.

26 мая в 13:00 состоится мастер-класс для всей семьи от экспертов павильона московского транспорта. Участники смогут создать деревянный магнит под руководством специалистов группы консультационной поддержки службы пассажирских сервисов Анастасии Ивановой и Елены Корсуновой. В 14:00 амбассадоры проекта "Молодежь Москвы" Семен Белкин и Дарья Павлова расскажут гостям об актуальных столичных инициативах для молодежи, грантовых программах, образовательных и культурных проектах.

Далее, в 16:00, в ходе аудиспектакля "Московское чаепитие" посетители узнают о городской культуре распития чая. В 17:45 пройдет викторина "Молодежная столица", во время которой гости будут отвечать на вопросы о том, какие возможности существуют в Москве для молодых людей, чем отличается молодежь столицы от ребят из других российских городов. Закончится последний выходной мая концертом классической музыки. В 18:00 для посетителей выступят артисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 24 мая музею "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет. В этом учреждении жители могут узнать, как появилась славянская письменность, как развивался русский язык и что его ждет в будущем.

