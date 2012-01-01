Фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в Москве с 24 мая по 2 июня

С 24 мая по 2 июня в столице пройдет фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". По всему городу будут работать площадки, где гости смогут не только приобрести свежие морепродукты, но и попробовать готовые блюда. Также в программе предусмотрены разнообразные мастер-классы, костюмированная SUP-регата и не только. Подробности – в материале Москвы 24.



Широкий ассортимент

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль для поклонников морепродуктов "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет в столице в восьмой раз. Число площадок в этом году выросло до 31 адреса. Сами точки будут расположены по всему городу. Здесь жителей и гостей столицы ждет свыше 600 видов рыбы и морепродуктов. Товары представят производители со всей страны, а также ближнего зарубежья, сообщил Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Трепанга и краба синего доставят с Дальнего Востока, скумбрию и гребешок – с Курильских островов. Треску и модиолусы привезут из Мурманска, осетра и леща – из Астрахани. Муксуна и омуля выловили в Лене, а устриц и кильку – в Черном море.

Кроме того, на фестивальных площадках можно будет попробовать готовые угощения. Например, порадовать себя креветками на гриле или чипсами из тунца с кунжутом.

В этот раз участниками фестиваля станут свыше 140 ярмарок и рынков. Также более трех тысяч сетевых магазинов и около 300 ресторанов, где шеф-повара представят специальное меню. Точки, которые присоединились к рыбной неделе, легко определить по специальной наклейке с логотипом фестиваля.



Мастер-классы и чемпионат по рыбной ловле

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для посетителей фестиваля проведут 500 кулинарных мастер-классов. На них профессионалы расскажут, как приготовить простые и вкусные традиционные рыбные блюда из разных частей страны. Интересно будет и юным гостям. Им предложат слепить из марципановой массы подводных обитателей, а также раскрасить имбирное печенье.

У фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ и на Школьной улице будут работать два больших рынка. Также посетителей фестиваля ждут кулинарные битвы между московскими шеф-поварами. Они состоятся на Манежной площади и на рыбном рынке "Москва – на волне" в Косине-Ухтомском. Кулинары представят свои блюда из морепродуктов, а зрители после дегустации выберут победителя.





Сергей Собянин мэр Москвы Помимо кулинарных и творческих мастер-классов, будут мероприятия и для начинающих рыбаков. Профессиональные рыбаки расскажут о приманках и оснастках, а также дадут советы, как правильно выбрать место для рыбалки.

В рамках фестиваля также пройдет чемпионат по рыбной ловле. Принять участие в нем могут все желающие. Рыбаки-профессионалы будут соревноваться на берегу Москвы-реки в Капотне. Победитель получит кубок "Московских сезонов" и миллион рублей.

"Любители смогут рыбачить четыре выходных дня – на набережной парка "Музеон", у Большого Графского пруда в Вешняках и у Большого Чертановского пруда. Их тоже ждут ценные призы", – отметил мэр.



Костюмированная SUP-регата

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 25 мая, в рамках фестиваля в городе состоится костюмированная SUP-регата. Это событие уже является визитной карточкой рыбной недели. В свою очередь, в воскресенье SUP-серферы будут бороться за обладание кубком "Москва на Волне".





Сергей Собянин мэр Москвы В рамках специальной программы фестиваля профессиональный гид проведет увлекательную SUP-экскурсию. Участники смогут посетить самые красивые локации любимого города, узнать малоизвестные исторические факты, услышать легенды о набережных и знаменитых мостах.

На Гольяновском пруду состоится еще одно интересное событие. Здесь пройдут показательные соревнования по SUP-поло. Участники, стоя на сапе, попытаются при помощи весла забить в ворота соперника мяч.

