Девятнадцатый сезон торжественного развода караулов в Кремле откроется 1 июня

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В полдень 1 июня посетители Московского Кремля смогут увидеть первую в этом году торжественную церемонию развода пеших и конных караулов, сообщает ТАСС , ссылаясь на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Церемония развода караулов была утверждена осенью 2004 года и проводится с 2005-го. За это время она успела приобрести статус визитной карточки Кремля.

Воссоздание церемониала проводилось с учетом воинских традиций и включило элементы зрелищных военных ритуалов. Церемония сопровождается музыкой в исполнении духового оркестра.

В ФСО уточнили, что в разводе участвуют такие подразделения ведомства, как рота специального караула и кавалерийский почетный эскорт Президентского полка. Кроме того, в церемонии задействован Президентский оркестр.

Ранее в Москве начался восьмой сезон концертов "Военные оркестры в парках". В рамках этого проекта состоится серия выступлений коллективов силовых ведомств. Они будут проводиться в выходные и праздники в скверах, парках, на площадях и в других зонах отдыха. Все желающие смогут свободно посетить их.