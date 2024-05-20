Международный фестиваль "Интермузей-2024" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 23 по 26 мая в Москве пройдет международный фестиваль "Интермузей-2024". Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Фестиваль был создан в 1999 году. В 2024 году он состоится после четырехлетнего перерыва.

"Тема этого года – "Музей – это люди". Ключевыми смысловыми приоритетами фестиваля стали человеческий капитал и культурное достояние России", – говорится в сообщении.

Фестиваль состоится на семи столичных площадках: в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, в Новой Третьяковке, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, в доме культуры "ГЭС-2", в Музее Москвы, в Парке Горького и на ВДНХ.

В рамках фестиваля состоится церемония вручения Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева. Ознакомиться с программой можно на сайте Минкультуры РФ.

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Он пройдет на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, а также на площадках для выгула собак. В рамках фестиваля для москвичей организуют мастер-классы, фитнес-зарядки и другие мероприятия.

