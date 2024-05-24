14-миллионный гость выставки-форума "Россия" получил сертификат на путешествие в Тобольск

Фото: пресс-служба выставки "Россия"/Сергей Баранов

Выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили уже 14 миллионов человек. Крайним гостем стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия.

"Поздравили миллионного посетителя в "Доме полимеров", где представлена экспозиция компании "Сибур". Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск – туристическую и индустриальную столицу Сибири", – говорится в сообщении.

Программа поездки предполагает экскурсию по местам детства химика Дмитрия Менделеева и современному комплексу РФ по производству синтетических материалов.

"Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую выставку "Россия". У нас начался фестиваль "Будущее в цветах" – мы очень рекомендуем вам его посетить", – сказала глава управления креативных разработок, маркетинга и аналитики выставки Ольга Бинда.

Также она пожелала мальчику и его родителям хорошей поездки и отдыха.

В свою очередь, член правления – исполнительный директор компании "Сибур" Олег Макаров подчеркнул, что форум предоставляет возможность увидеть все достижения науки, техники и промышленности страны.

Ранее сообщалось, что москвичке Татьяне Ясюкович, ставшей 13-миллионным посетителем выставки-форума "Россия", подарили тур по Кировской области и Кирову, который в этом году отмечает 650-летие. Этот подарок вручили женщине, ее дочери и двоим внукам. Победителей поздравили зампред правительства Кировской области Евгений Габсаматов и гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.