Спортивные мероприятия и мастер-классы пройдут в парках Москвы в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных парках с 24 по 26 мая пройдут спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы и лекции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, Парк Горького с 23 по 26 мая станет одной из площадок проведения международного фестиваля "Интермузей". Там пройдут паблик-токи, экскурсии, творческие мастер-классы и спортивные мероприятия. 24 мая с 17:00 до 20:00 на площадках для настольного тенниса в Нескучном саду проведут турнир по настольному теннису. Для участия приглашаются совершеннолетние жители, регистрация на сайте Ruspass.

На следующий день, 25 мая, с 17:00 до 20:00 состоится турнир по большому теннису. К участию приглашаются граждане старше 18 лет. 26 мая с 17:00 до 20:00 в спортивном центре Парка Горького пройдет турнир по волейболу. Поучаствовать могут совершеннолетние жители.

В парках "Фили" и 50-летия Октября 25 мая состоятся забеги бегового движения "5 верст", которые начнутся в 09:00. В этот же день на малой сцене у главного входа в "Фили" в 17:00 пройдет бесплатный мастер-класс по саберфайтингу, в котором могут поучаствовать все желающие старше шести лет. Вход свободный.

В парке Олимпийской деревни 25 мая состоится забег бегового клуба "Суббота, утро, парк!". Начало в 09:00. В этот же день в Перовском парке на 12:00 запланировано проведение спортивного мероприятия для скейтбордистов. Поучаствовать могут все желающие старше 10 лет, вход свободный.

Также 25 мая в парке "Ангарские пруды" в музыкальной беседке с 18:00 до 19:00 пройдет программа по общей физической подготовке "Зарядка". Мероприятие подойдет для взрослых и детей старше шести лет, вход свободный.

В Таганском парке 25 мая с 10:00 до 11:00 на лужайке у фонтана проведут бесплатный мастер-классы по тайцзи и цигуну, направленный на развитие тела, духа и сознания. Занятие проведет кандидат в мастера спорта по ушу, чемпион России 2018 года, массажист и цигун-терапевт с многолетним стажем практики тайцзи, цигуна и йоги. Поучаствовать могут жители старше 16 лет, предварительная регистрация не нужна.

В этот же день в парке "Красная Пресня" в арт-мастерской "Красная Пресня" в 12:00 проведут кружки по общей физической подготовке для детей, а в 13:00 – занятия по лечебно-физической культуре. Вход свободный, нужна регистрация на сайте.

В выходные, 25 и 26 мая, в парке "Ходынское поле" пройдет окружной этап всероссийских массовых соревнований по баскетболу три на три "Оранжевый мяч". Для участия приглашаются москвичи старше 14 лет, регистрация по ссылке.

В воскресенье, 26 мая, в 10:00 на главной сцене парка "Фили" и площади перед ней стартует второй ежегодный фестиваль "Праздник весны и здоровья". Профессиональные спортсмены покажут свои навыки и проведут мастер-классы. Посетить мероприятия могут все желающие старше шести лет.

26 мая в 11:30 в парке 50-летия Октября пройдет бесплатное занятие хатха-йогой – тренировки, построенные на основе комбинации дыхания и движений. На занятие приглашаются гости старше 18 лет. В 16:00 на скейт-площадке парка проведут соревнования по скейтбордингу в память о спортсмене, мастере спорта Дмитрии Кольцове. Вход свободный.

В усадьбе Воронцово 26 мая с 09:00 организуют тренировку по скандинавской ходьбе для начинающих. Те, кто уже знаком с этим направлением, смогут присоединиться к мероприятию в 11:00. Регистрация на сайте парка.

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает москвичей и гостей столицы 25 и 26 мая на экоспортивный семейный фестиваль "На лугу". Это больше 50 бесплатных занятий для гостей всех возрастов, экскурсии с учеными, викторины и другое. Также в "Царицыне" 26 мая на площадке у Черногрязских ворот состоится I Международный день медитации в РФ. Вход на большинство площадок свободный.

В парке "Северное Тушино" во воскресеньям с 10:00 до 11:00 и средам с 19:00 проведут открытые беговые тренировки для взрослых. Приглашаются совершеннолетние участники.

Помимо спортивных мероприятий, в московских парках пройдут мастер-классы, концерты и лекции. Так, в парке "Сокольники" на центральной эстраде 24 мая в 19:00 пройдет программа Flamenco Urbano. В течение двух часов гости смогут наблюдать за народными испанскими танцами. 25 мая в 11:00 в парке на Песочной аллее в рамках фотовыставки "История – свидетель прошлого" пройдут активности Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" совместно со столичным главком МЧС РФ и центром творчества "Гермес".

Заняться творчеством москвичи могут 25 мая – их приглашают в павильон у южного входа в парк "Северное Тушино". Здесь проведут мастер-класс по рисованию "Буквица". Поучаствовать могут все желающие старше восьми лет, регистрация по ссылке. Также в этом парке 26 мая в 12:00 на главной сцене состоится концерт "В городском саду играет духовой оркестр". Для посетителей выступят юные музыканты, вход свободный.

Музыкальные мероприятия также ожидаются в саду имени Баумана. 25 мая с 19:00 до 20:30 на главной сцене "Ракушка" выступит эстрадная кавер-группа "Синергия" с российскими хитами разных лет. А в воскресенье, 26 мая, Федеральная грузинская национально-культурная автономия в РФ вместе с Галереей искусств Зураба Церетели проведет фестиваль грузинского танца.

В лектории парка "Кузьминки" 26 мая в 12:00 пройдет заключительная встреча цикла лекций о генеалогии Альбины Евенко. Тема – "Этапы исследовательской работы по истории семьи". На мероприятии ожидают гостей старше 12 лет, вход свободный.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 мая на выставке форуме "Россия" на ВДНХ для посетителей подготовили концерты, творческие встречи, мастер-классы, спортивные зарядки и викторины. Более того, в течение месяца в зале А павильона № 75 на ВДНХ проходит трек "Москва – молодежная столица". В выходные, 25 и 26 мая, эксперты расскажут всем желающим, как начать успешный стартап, сделать танцевальную разминку и какие возможности предоставляет город для молодежи.

