Оркестр "Московская камерата" откроет музыкальный фестиваль в усадьбе Кусково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Камерный оркестр "Московская камерата" выступит на открытии ежегодного музыкального фестиваля "Классика в Кусково" в одноименной усадьбе. Мероприятие запланировано на 18:00 26 мая, сам фестиваль продлится до 1 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В программу войдут два дивертисмента для оркестра и два концерта – скрипичный и фортепианный. Для слушателей прозвучат произведения, которые композиторы Михаил Глинка, Петр Чайковский, Морис Равель, Габриель Форе и другие написали в ранний период своего творчества.

Также для гостей выступят ведущие коллективы и солисты Москонцерта: оркестр "Времена года", арт-группа "АРосс", ансамбль "Орфарион" и другие. В течение фестиваля зрители смогут послушать игру на фортепиано в исполнении Басинии Шульман, Валентины Лисицы, Наталии Гусь, Натальи Богдановой и Евгения Стародубцева. Партии на скрипках исполнят Александр Чернов, Граф Муржа, Юлия Покровская, Юлия Игонина, Иван Покровский и Елена Семенова. Также на виолончели будет играть Олег Бугаев. Солисты – заслуженный артист РФ Александр Гиндин (фортепиано) и Юлия Покровская (скрипка).

Отмечается, что программа каждого фестиваля отличается своим настроением. Музыканты под руководством заслуженного артиста РФ дирижера Николая Соколова исполнят произведения известных композиторов.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте приема заявок на участие в Международном музыкальном конкурсе "Московская A Cappella". По его словам, жюри ценит уровень вокала кандидатов, сложность репертуара, артистизм, костюмы, реквизит и общее впечатление от выступлений. Лучшие дадут концерты на московских площадках в августе.

