Организаторы полумарафона заготовили для участников 6,5 тонн бананов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Организаторы Московского полумарафона подготовили для участников забега на 21,1 километра более 45 тысяч литров воды, 6 500 килограммов бананов и 5 600 килограммов апельсинов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оргкомитет.

Организаторы подчеркнули, что на всей дистанции разместили 6 пунктов для питания и пополнения воды. Они добавили, что для участников также заготовлены 1 800 килограммов яблок, 7 тысяч гелей и 2 100 литров изотоника.

Юбилейный полумарафон проходит 28 и 29 апреля. Днем ранее, 28-го числа, участники преодолели дистанцию в 5 километров, а также выполнили детский забег. В понедельник, 29 апреля, состоятся забег на 21,1 километра, а также корпоративная и студенческая эстафеты. На время мероприятий в центре города ограничили движение.