Более двух тысяч спортсменов и около 30 федераций приняли участие в параде на ВДНХ

25 мая на ВДНХ более двух тысяч спортсменов и около 30 федераций приняли участие в параде "Здорового Отечества". В колоннах шли олимпийцы и спортивная молодежь, а также легенды российского и советского спорта.

Шествие было организовано при поддержке международного форума-выставки "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

