25 мая, 17:30Спорт
Более двух тысяч спортсменов и около 30 федераций приняли участие в параде на ВДНХ
25 мая на ВДНХ более двух тысяч спортсменов и около 30 федераций приняли участие в параде "Здорового Отечества". В колоннах шли олимпийцы и спортивная молодежь, а также легенды российского и советского спорта.
Шествие было организовано при поддержке международного форума-выставки "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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