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04 декабря, 05:15

Спорт

"Мой район. Навигатор": около 200 крупных спортобъектов построили в столице за 13 лет

"Мой район. Навигатор": около 200 крупных спортобъектов построили в столице за 13 лет

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За последние 13 лет в столице построили около 200 крупных спортивных объектов. Это футбольные стадионы, ледовые дворцы и академии спорта. Кроме того, рядом с жилыми домами обустроили десятки тысяч площадок с тренажерными городками.

В районах, где на данный момент не хватает спортивных сооружений, город реализует специальную программу быстрого строительства спорткомплексов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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