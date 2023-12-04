"Мой район. Навигатор": около 200 крупных спортобъектов построили в столице за 13 лет

За последние 13 лет в столице построили около 200 крупных спортивных объектов. Это футбольные стадионы, ледовые дворцы и академии спорта. Кроме того, рядом с жилыми домами обустроили десятки тысяч площадок с тренажерными городками.

В районах, где на данный момент не хватает спортивных сооружений, город реализует специальную программу быстрого строительства спорткомплексов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".