Российская шахматистка Боднарук одержала победу на чемпионате мира по рапиду

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Российская шахматистка Анастасия Боднарук победила на чемпионате мира по рапиду. Событие состоялось в Самарканде.

Спортсменка обыграла соперницу из Индии Хампи Конеру. Третьей стала шахматистка из Китая Лэй Тинцзе.

По результатам 11 туров три спортсменки набрали по 8,5 очка. В результате Боднарук и Конеру получили право сыграть на тай-брейке.

До этого российский шахматист Владислав Артемьев досрочно выиграл турнир по рапиду "Шахматные звезды. 3.0". Он проходил с 14 по 19 декабря на базе комплекса "Лужники". Артемьев набрал 6,5 из 8 очков.

