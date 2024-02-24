Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За четыре года более 800 тысяч детей присоединились к соревнованиям школьных лиг Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, самыми массовыми в этом году стали спортивные лиги по волейболу, мини-футболу и баскетболу.

Собянин рассказал, что ребята также соревнуются в таких играх как футбол, баскетбол три на три, пляжный волейбол, гандбол, бадминтон, самбо, флорбол, настольный теннис и художественная гимнастика. Помимо этого, проходят соревнования по упрощенной версии гольфа, а также в киберспорте, шашках и шахматах.

По словам градоначальника, большинство лиг состоит из двух этапов: отборочного, где команды встречаются на уровне межрайонных объединений, и финального, по итогам которого определяют победителей. Лучшие спортсмены представляют город на всероссийских соревнованиях.

Ранее Собянин рассказал, как в Москве развивается спортивная инфраструктура. По словам мэра, в 2024 году планируется провести ремонтные работы на 56 спортивных объектах в столице. В 2023 году было отремонтировано 52 спортивных объекта.