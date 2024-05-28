Девятилетний москвич начал одновременную игру в шахматы с четырьмя соперниками

Девятилетний чемпион мира по шахматам, москвич, ученик Курчатовской школы Роман Шогджиев в прямом эфире начал игру против троих взрослых соперников и одного мультперсонажа. За последнего играл КМС по шахматам, тренер-преподаватель и основатель шахматной онлайн-школы Иван Кожевников.

Как признался юный шахматист, сложнее всего ему далась игра с 35-летним Артемом Нагимовым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.