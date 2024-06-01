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01 июня, 11:30

Новости

Собянин: детский фестиваль "Небо" будет идти в Парке Горького 1 и 2 июня

Собянин: детский фестиваль "Небо" будет идти в Парке Горького 1 и 2 июня

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Двухдневный Московский детский фестиваль искусств "Небо" открылся в Парке Горького. На девяти площадках фестиваля пройдет свыше 100 различных мероприятий, в том числе интерактивные спектакли, перфомансы и уроки по искусству. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил уверенность в том, что все гости фестиваля получат хорошие впечатления и прекрасное настроение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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