Собянин: детский фестиваль "Небо" будет идти в Парке Горького 1 и 2 июня

Двухдневный Московский детский фестиваль искусств "Небо" открылся в Парке Горького. На девяти площадках фестиваля пройдет свыше 100 различных мероприятий, в том числе интерактивные спектакли, перфомансы и уроки по искусству. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил уверенность в том, что все гости фестиваля получат хорошие впечатления и прекрасное настроение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.