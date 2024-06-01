"Семейный полумарафон" стартовал в парке "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Парк Яуза: Новости"

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и директор парка "Яуза" Александр Сапронов дали старт "Семейному полумарафону", приуроченному ко Дню защиты детей, сообщает Агентство "Москва".

Торжественная церемония открытия состоялась в парке "Яуза". В полумарафоне принимают участие более 500 человек.

"Сегодня у нас здесь и детские, и семейные забеги, забеги разных возрастных групп для детей. Только что прибежали детишки от ноля до шести, это первый их забег в жизни, они бежали 500 метров. Все счастливые, довольные, очень рады родители. Не забываем, что сегодня День защиты детей, с чем мы всех и поздравляем", – сказал Шапошников.

Сапронов в свою очередь напомнил, что во время обсуждения работ по благоустройству парка москвичи просили предусмотреть возможность проведения в нем забегов. По его словам, в планах в следующем году провести на территории парка первый полноценный марафонский забег.

В спортивном празднике могли принять участие москвичи всех возрастов и любого уровня подготовки. Для участников организовали полевую кухню. Также была предусмотрена интерактивная программа. Все участники забега получили памятные медали.

Ранее Шапошников, председатель комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева и другие провели сплав-рейд на байдарках и сапбордах по реке Яузе в Москве. Они определили участки, которые нуждаются в очистке и реабилитации, а также места, где необходимо сделать спуск для лодок.

Председатель Мосгордумы рассказал, что русло реки предстоит еще почистить и привести в порядок. По его словам, в воде много мусора, который убирают и администрация парка, и городские службы.

Кроме того, в сплаве поучаствовал и директор ГАУ Москвы парк "Яуза" Александр Сапронов. Он указал, что с началом летнего сезона в парке будет много мероприятий – джазовые концерты и вокальные композиции, концерты классической музыки, выступления симфонического оркестра и другие.