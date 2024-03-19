Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Велопешеходный мост через реку Яузу в районе МГТУ имени Баумана готов на 65%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи впервые смогут пожениться на сцене театра "Геликон-опера". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К выходным, 23 и 24 марта, в Москве потеплеет до 8 градусов тепла. О погодных изменениях предупредили синоптики.