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Новости

19 марта, 13:45

Общество

Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, когда пройдут акции "День без турникетов" в этом году

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Новости часа: Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве

Новости часа: около 25% иностранных туристов приезжают в Москву из стран Ближнего Востока

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Велопешеходный мост через реку Яузу в районе МГТУ имени Баумана готов на 65%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи впервые смогут пожениться на сцене театра "Геликон-опера". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К выходным, 23 и 24 марта, в Москве потеплеет до 8 градусов тепла. О погодных изменениях предупредили синоптики.

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