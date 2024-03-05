Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 5,6% в РФ за неделю

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Количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 5,6% в России за прошлую неделю. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

На минувшей неделе зарегистрировали порядка 810 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 52 российских регионах. Кроме того, 16,6% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, на остальные регионы – 83,4%.

По данным ведомства, в структуре вирусов гриппа все еще преобладает вирус гриппа А (H3N2), при этом четвертую неделю увеличивается доля вирусов группа В. А на долю вирусов не гриппозной этиологии приходится почти 86%.

Также на прошлой неделе в РФ зарегистрировали более 26 тысяч случаев коронавируса, что на 2,1% выше по сравнению с неделей ранее. Геновариант "Омикрон" остается преобладающим, резюмировали в Роспотребнадоре.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных с COVID-19 за минувшую неделю выросло на 17,9%. По информации Оперштаба по борьбе с коронавирусом, увеличение числа госпитализированных зафиксировали в 56 регионах РФ, а заболеваемости – в 53 субъектах страны. При этом за последнюю неделю от инфекции вылечился 26 961 человек, что на 0,1% больше по сравнению с показателем неделей ранее.

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