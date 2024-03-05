Заболеваемость COVID-19 выросла в РФ за последнюю неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость COVID-19 в стране за последнюю неделю выросла на 2,1%, а число госпитализированных увеличилось на 17,9%. Об этом заявили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По информации штаба, рост количества госпитализированных был зафиксирован в 56 регионах России, а заболеваемости – в 53 субъектах страны. При этом за последнюю неделю выздоровел 26 961 человек, зараженный коронавирусом, что на 0,1% больше в сравнении с показателем неделей ранее. В Оперштабе уточнили, что 70 человек в результате инфекции скончались.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в Москве на 14 февраля стабильна. Количество заболеваний и госпитализаций в столице невысоко, уточнила она. По ее словам, в городе хватает вакцин от кори и коронавирусной инфекции.



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