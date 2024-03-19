Собянин: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Четыре акции "День без турникетов" организуют в столице в этом году. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в этот раз главным направлением станет высокотехнологичная сфера.

У всех желающих будет возможность посетить различные экскурсии и мастер-классы, добавил мэр.

"На одной экскурсии гости погрузятся в цифровую реальность, а на другой узнают больше о 3D-технологиях. Кроме того, будет возможность увидеть изнутри работу международного аэропорта Шереметьево", – говорится в его публикации.

Также, по словам Собянина, планируется провести мастер-классы по измерению наночастиц и программированию.

Мэр уточнил, что первая акция пройдет в период с 28 по 30 марта, а следующие – с 23 по 25 мая, с 19 по 21 сентября и с 5 по 7 декабря.

Он напомнил, что "Дни без турникетов" проводят с 2012 года, и за это время в акциях приняли участие более 430 тысяч человек.

Ранее Собянин рассказал, что свыше 1,3 тысячи экскурсий состоялось в 2023 году в рамках акции "День без турникетов". К ним присоединились более 80 тысяч жителей и гостей Москвы, отметил он.

Каждые три месяца культурно-туристические, промышленные, инновационные и транспортные компании города на три дня открывают свои двери для горожан и туристов, объяснил мэр.



Более 80 тыс человек посетили экскурсии акции "День без турникетов" – Собянин