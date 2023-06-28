Около 40 креативных площадок присоединятся к московской акции "День без турникетов"

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Почти 40 креативных площадок присоединятся к акции "День без турникетов", которая пройдет в Москве в период с 3 по 9 июля. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В прошлом году 35 площадок акции посетили 2,7 тысячи человек.

"В этот раз к познавательной акции присоединятся порядка 40 компаний – представителей индустрии. Они подготовят для посетителей экскурсии и мастер-классы, познакомят с профессиями своих направлений и покажут все этапы производства продукции", – цитирует Сергунину пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участие в акции, помимо прочих, примут дом культуры "Стимул", студия дизайна интерьера, крупная телекомпания и международная образовательная платформа в области дизайн-мышления, инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. В частности, в "Технограде" посетителям расскажут о профессиях монтажера, продюсера, дизайнера, в ДК "Стимул" проведут мастер-классы по игре на акустической гитаре.

В "Москино" для посетителей организуют лекцию об особенностях хранения пленочного архива и показ анимационного альманаха и познакомят с архивом фильмофонда.

Экскурсии также проведут по киностудии "Союзмультфильм", технопарку "Калибр", школе столярного мастерства и другим предприятиям. Для их посещения необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте акции.

Кроме того, москвичи и гости столицы с 1 июля смогут посетить фестиваль "Усадьбы Москвы", который организуют в городе впервые. В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки.



Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в столице