Москвичей пригласили на новую выставку о знаменитых вузах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры госуслуг и Главархив открыли выставку "Университеты Москвы", которая посвящена самым известным столичным университетам. Гости смогут не только познакомиться с историей высших учебных заведений, но и узнать об их самых выдающихся выпускниках, передает портал мэра и правительства города.

Посетить экспозицию можно в 30 центрах госуслуг, а также онлайн на сайте Главархива. Выставка содержит архивные аудиокомпозиции и видеозаписи, а также инфографику. Посетители смогут присоединиться к тематическим викторинам. Для самых юных гостей придумали познавательные игры.

Посетителям расскажут о том, какой вуз появился раньше Московского университета имени Михаила Ломоносова, что такое "подписка на студента", кем и где был придуман русский метод обучения ремеслам. Кроме того, гости узнают, когда высшее образование для женщин стало общедоступным и как школа подготовки художников превратилась в училище технического рисования.

Один из участков экспозиции оформлен в честь знаменитого Сеченовского университета. Это первый медицинский вуз в Москве, образовательные традиции которого сохранились до наших дней. При университете работали и учились такие выдающиеся люди, как Николай Пирогов, Сергей Боткин, Николай Склифосовский, Иван Сеченов.

Кроме того, посетители узнают о Московском городском народном университете имени Шанявского. Там высшее образование получали те студенты, которые не могли учиться в других вузах. Речь идет о тех, кто мог посвящать учебе только свободные от работы часы.

Также для жителей и гостей столицы создали экспозицию, посвященную началу творческой деятельности театральных вузов города и Московского государственного академического художественного института имени Сурикова.

Выставка "Университеты Москвы" была создана в честь Года педагога и наставника. Экспозиция входит в серию мероприятий, призванных повысить престиж профессии учителя.

Ранее горожан пригласили посетить финальные концерты Первого московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье", которые состоятся 1 и 2 июля. Днем там выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и другие коллективы. В вечернее время гостей ожидают концерты оркестра "Зарядье" под руководством заслуженного артиста РФ Ивана Рудина.

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