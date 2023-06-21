Бесплатные автобусные экскурсии запустят в парке Победы с 24 июня

Фото: victorymuseum.ru

В выходные, 24–25 июня, Музей Победы запустит для граждан бесплатные автобусные экскурсии по мемориальному комплексу "Парк Победы" в рамках программы "Парк Победы. Главный патриотический". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"В эти выходные состоится запуск бесплатных автобусных экскурсий по мемориальному комплексу "Парк Победы". Каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00 каждый час автобус будет оправляться по маршруту экскурсии", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что жители и гости столицы смогут посетить монументы комплекса, а в процессе поездки им расскажут про их историю. Также для всех желающих организуют пешие экскурсии, в рамках которых граждане смогут прогуляться по Поклонной горе.

"Гиды Музея Победы встречают экскурсантов на трех точках: у входа в кинотеатр "Поклонка" Музея Победы, у метро "Парк Победы" и на Аллее Партизан со стороны улицы Минской. Для участия необходима предварительная регистрация", – добавили в пресс-службе.

Помимо экскурсий, на территории парка будут представлены мастер-классы, интерактивы, концерты и другие мероприятия. По словам сотрудников музея, в эти выходные также начнутся вечера ретротанцев, они будут проходить на концертной площадке у главного здания Музея Победы.

"С 17:00 посетители парка смогут научиться танцам 40-х и 50-х годов ХХ века на открытой танцплощадке", – резюмировали в пресс-службе музея.

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