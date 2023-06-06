Москвичей пригласили на новые экскурсии четвертого сезона проекта "Открой#Моспром"

Фото: otkroimosprom.ru

Более 150 экскурсий и мастер-классов организуют для участников четвертого сезона проекта "Открой#Моспром" в период с 13 по 28 июня. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Москвичи смогут посетить экскурсии более чем по 30 городским предприятиям. Помимо прочего, гости смогут попробовать себя в изготовлении кондитерской и косметической продукции на заводах "Бабаевский" и "Роза Энейма".

"Мы также продолжаем расширять список компаний-участников, в этом сезоне к проекту присоединились еще четыре компании, среди которых производитель часов и морских хронометров, центр аддитивных технологий, изготовитель косметической продукции и хлебобулочный комбинат", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Среди предприятий, которые постоянно приглашают гостей, производитель электротехнического оборудования и систем управления движением поездов – Лосиноостровский электротехнический завод, Щербинский лифтостроительный завод, Московская обойная фабрика и другие.

Для посещения экскурсий необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

Ранее москвичей пригласили на театральный выходной в парк "Зарядье". 10 и 11 июня посетители входных групп у павильона "Медиацентр", научно-познавательного центра "Заповедное посольство" и сцены большого амфитеатра смогут показать свои творческие способности и увидеть коллаж из спектаклей.

