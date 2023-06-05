"Открой#Моспром" получил награду в рамках программы "Лучшие социальные проекты России"

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Проект "Открой#Моспром" стал обладателем награды в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программа "Лучшие социальные проекты России" состоялась на XI форуме "Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие". Кресло организатора заняла компания "Социальные проекты", которая осуществляет деятельность в сфере соцпроблем.

По словам Овчинского, благодаря проекту "Открой#Моспром" люди могут познакомиться с работой промышленного сектора столицы и оказаться по ту сторону производства. В рамках проекта проходят различные экскурсии, мастер-классы, викторины и квизы, которые расширяют кругозор участников. Кроме того, программа помогает узнать те или иных исторические факты об индустриализации города.

Уточняется, что с 2019 года по этому проекту организовали свыше 1,8 тысячи экскурсий, более 500 мастер-классов и 65 онлайн-туров.

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