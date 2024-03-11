Серию литературных аудиоэкскурсий представили в туристическом сервисе Russpass

Фото: пресс-служба Депкульта

По случаю начала весны в туристическом сервисе Russpass представили серию литературных аудиоэксркусий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского. Слушатели познакомятся с такими достопримечательностями, как Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине и памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала", – сообщила она.

Маршруты размещены в тематическом блоке "Культура и искусство". В их числе есть "По следам великих писателей", "На тихих берегах Москвы": прогулка по пушкинским местам столицы", "Любимец власти и народа: горьковские места Москвы" и другие.

Всего же в сервисе Russpass представлено более 70 бесплатных экскурсий о главных культурных объектах и архитектурных памятниках Москвы. Слушать аудиозаписи можно со смартфона.

Ранее в "Russpass-журнале" появился календарь необычных мероприятий в регионах РФ. Раздел был создан для разных категорий туристов, в том числе семей с детьми и молодежи. С помощью него можно получить информацию о 14 крупных событиях на ближайшие три месяца.



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