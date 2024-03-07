Бесплатные экскурсии пройдут в столице на Масленичной неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мостуризм организует бесплатные экскурсии по центру Москвы, приуроченные к празднованию Масленицы. Присоединиться к ним можно будет с 8 по 17 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что начальной точкой прогулок станет туристско-информационный центр на Тверской площади. Профессиональные гиды расскажут участникам, что означает поговорка "Первый блин комом" и кого называли словом "ком".

Кроме того, на экскурсии можно будет узнать об особенностях празднования Масленицы в разные эпохи, познакомиться с русскими народными традициями проводов зимы, историями зданий на Неглинке, посчитать, сколько храмов стоит на улице Варварке.

Также для посетителей туристско-информационного центра подготовили викторины и мастер-классы для детей и взрослых. Всего запланировано более 50 мероприятий.

Зарегистрироваться и ознакомиться с описанием маршрутов можно на сервисе Russpass. Экскурсии начнутся в 14:00 и 16:00.

Ранее диетолог Татьяна Солнцева предупредила, что блины – это калорийное блюдо, поэтому не следует съедать больше двух штук в день. Желающим сохранить стройность следует отказаться от блинов на ужин, подчеркнула она.

До этого в проекте "Активный гражданин" для москвичей открыли новое голосование в честь предстоящей Масленицы. Жители и гости столицы смогут выбрать для блинов лучшую начинку из представленных морских продуктов на рыбном рынке "Москва – на волне".

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