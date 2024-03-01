Москвичи выберут начинку для блинов на рыбном рынке

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В проекте "Активный гражданин" для москвичей открыли новое голосование в честь предстоящей Масленицы. Жители и гости столицы смогут выбрать для блинов лучшую начинку из представленных морских продуктов на рыбном рынке "Москва – на волне". Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

На выбор москвичей будут представлены красная рыба, икра, креветки или крабы. Тот продукт, который наберет больше всего голосов, на протяжении всей Масленой недели можно будет приобрести на рынке со скидкой 15 процентов.

По данным mos.ru, рыбный рынок открылся в ноябре прошлого года в районе Косино-Ухтомском. За первые два месяца его посетили более 250 тысяч человек, а продано было на развес уже свыше 160 тонн, среди которых около 20 тысяч устриц. Также москвичи приобрели примерно 21 тысячу банок икры и почти 44 тысячи банок консервов.

В 2023 году более 260 праздничных конструкций и свыше 500 плакатов украшали столичный регион к Масленице. Жители столицы могли наблюдать чайники, светящиеся самовары, световые арки, на которых было изображено солнце. В комплексе городского хозяйства заявляли, что все декоративные элементы используются из года в год.



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