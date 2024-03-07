Диетолог в преддверии Масленицы посоветовала съедать не больше двух блинов в день

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Блины – это калорийное блюдо, поэтому не следует съедать больше двух штук в день, предупредила в преддверии Масленицы диетолог Татьяна Солнцева. Ее слова приводит Агентство "Москва".

Специалист уточнила, что калорийность блинов, приготовленных по классическому рецепту, составляет 250 килокалорий на 100 граммов.

"Лучше взять себе за правило не есть блины в неограниченном количестве, а ограничиться, например, двумя блинчиками в качестве завтрака. Лучше, если будут полезные блины с цельнозерновой мукой и начинкой из рыбы, постного мяса или нежирной сметаны", – посоветовала она.

Желающим сохранить стройность следует отказаться от блинов на ужин, подчеркнула Солнцева.

Ранее диетолог Татьяна Жаровская рекомендовала употреблять авокадо в первой половине дня, поскольку продукт является очень жирным. По ее словам, в день не стоит съедать более 40–50 граммов.

При этом авокадо богато клетчаткой, витамином Е, минералами и витаминами группы В, подчеркнула она.



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