Диетолог перечислила полезные свойства капусты

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Все разновидности капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, что делает их полезными для здоровья. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

Рассуждая о видах капусты, эксперт отметила, что белокочанная содержит большое количество витаминов С и К, а также клетчатки. Цветная и брюссельская капуста богаты фолиевой кислотой и обладают антиоксидантными свойствами, а брокколи имеет много кальция и витамина А.

Врач подчеркнула, что употребление любых видов капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему и улучшает пищеварение.

"Кроме того, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество – сульфорафан", – сообщила Разаренова, отметив, что исследования показывают эффективность сульфорафана в защите от развития рака.

При этом с поеданием сырой капусты диетолог рекомендовала быть внимательными. Продукт может вызвать вздутие и газообразование.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что употребление брокколи позволит улучшить перистальтику кишечника, а также избавиться от лишних килограммов. Желающие снизить массу тела могут заменить привычный гарнир на брокколи, чтобы уменьшить калорийность блюда в целом.



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