Немец получил 217 прививок от коронавируса и никогда не болел COVID-19 – СМИ

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Врачи обследовали немца, который привился от COVID-19 217 раз за 29 месяцев. Гипервакцинация от вируса не дала негативных последствий для иммунной системы мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга, сообщает Der Spiegel.

В материале указано, что исследователи из университета Эрлангена и клиники при нем узнали о 62-летнем жителе немецкого города Магдебурга из прессы, а потом изучили его образцы крови с ноября 2019 по октябрь 2023 года. Выяснилось, что иммунная система мужчины функционирует нормально, также определенные клетки и антитела против Sars-CoV-2 встречаются у него чаще, чем у пациентов, которые получили три прививки. Ученые добавили, что этот случай единственный и сделать выводы об общей популяции или дать рекомендации на основе результатов нельзя.

По данным Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Германии, здоровые люди в возрасте до 59 лет имеют базовый иммунитет как минимум после трех контактов с вирусом (после прививок или заражения), среди которых по меньшей мере одна вакцинация.

62-летний немец объяснил свои 217 прививок от инфекции "личными причинами". Кроме того, прокуратура, начавшая против него расследование из-за подозрений в мошенничестве, подтвердила 130 вакцинаций, которые ему провели за девять месяцев, указано в статье.

Ученый Килиан Шобер с кафедры микробиологии и иммунологии рассказал, что пациента вакцинировали восемью разными препаратами, в том числе различными мРНК-вакцинами, а последнюю прививку он получил во время обследования.

Отмечается, что исследователи были заинтересованы в том, смогут ли клетки иммунной системы немца бороться с COVID-19 эффективно, несмотря на привыкание из-за чрезмерной вакцинации. После последнего укола число антител выросло, уточнили авторы. Результаты дополнительных исследований показали, что иммунная система мужчины эффективна и в борьбе против других патогенов, также он никогда не болел COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Со слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, были внесены изменения в инструкцию к препарату. Также регистрация обновленного "Спутника V" позволила перейти к испытаниям вакцины на подростках, подчеркнул он.