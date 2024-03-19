Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Яузу

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Специалисты продолжают строительство велопешеходного моста через реку Яузу в районе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, готовность объекта составляет 65%. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

"Благодаря смотровой площадке-амфитеатру новый мост станет местом встреч и точкой притяжения для студентов вуза и жителей района", – написал мэр.

Металлический пролет моста составит 92 метра, а его ширина – 15 метров, уточнил Собянин. Там появится новая велопешеходная связь между учебными корпусами. В настоящий момент к финалу подходят монолитные работы на пролете моста, говорится в опубликованном мэром видео.

В прошлом месяце Собянин рассказал, что в Москве намерены достроить еще один мост через Яузу, который свяжет корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана. До этого в столице открыли пешеходный мост через эту реку. По нему преподаватели и студенты вуза, а также местные жители могут добираться до метро и станции Электрозаводская третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

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