На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

Новый велопешеходный мост через Яузу готов уже на 65%. Одной из главных его особенностей станет смотровая площадка с амфитеатром. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В данный момент на пролете объекта завершают монолитные работы, а также армируют стены лестниц. Путепровод длиной почти 250 метров свяжет между собой Госпитальную и Рубцовскую набережные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.