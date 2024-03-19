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19 марта, 09:45

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На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

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Новый велопешеходный мост через Яузу готов уже на 65%. Одной из главных его особенностей станет смотровая площадка с амфитеатром. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В данный момент на пролете объекта завершают монолитные работы, а также армируют стены лестниц. Путепровод длиной почти 250 метров свяжет между собой Госпитальную и Рубцовскую набережные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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