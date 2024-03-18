Москвичам пообещали комфортную погоду с 20 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Комфортная погода установится в столице со среды, 20 марта, спрогнозировал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Однако в субботу, 23 марта, в Москву придут небольшие дожди, предупредил он.

"Ближайшей ночью – около 0 градусов в Москве, во вторник днем будет 3–5 градусов. Со среды и до конца рабочей недели погода будет более комфортной, формировать ее будет гребень антициклона, поэтому в облаках появится много прояснений, осадков в эти три дня не ожидается", – приводит РИА Новости его слова.

Что касается температурных показателей, с 20 марта перепады между ночными и дневными значениями станут заметнее, добавил Леус. Так, ожидаются морозные ночи с температурой на уровне минус 2–4 градусов и теплые дни. В среду днем прогнозируется 4–6 градусов, а в четверг и пятницу – от 5 до 7 градусов, уточнил синоптик.

Эксперт рассказал, что в субботу столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, возможны небольшие дожди. В этот день температура будет на уровне 6–8 градусов, добавил он.

Воскресенье ожидается еще более дождливым, однако температура поднимется до 8–10 градусов, резюмировал Леус.

До утра 20 марта в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Москве к концу первого весеннего месяца высота снежного покрова уменьшится в 3–4 раза. Так, к выходным, 23–24 марта, она должна составить около 30–35 сантиметров вместо 46 сантиметров.



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