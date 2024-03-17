17 марта, 15:20Общество
Сугробы в Москве к концу марта уменьшатся в 3–4 раза
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
К концу марта сугробы в столице уменьшатся в 3–4 раза, высота снежного покрова будет составлять 10–15 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, уже к следующим выходным в Москве сугробы уменьшатся примерно до 30–35 сантиметров, а к концу месяца их высота будет составлять всего 10–15 сантиметров.
Тишковец также добавил, что за прошедшие сутки температура воздуха держалась выше нулевой отметки в течение 18 часов, а среднесуточная температура составила плюс 4,3 градуса. Синоптик подчеркнул, что это более чем на 5 градусов выше климатической нормы.
Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что высота снежного покрова за минувшие сутки уменьшилась на 2 сантиметра на ВДНХ в Москве и утром 17 марта составила 46 сантиметров. Она отметила, что схождению снега помогут теплые весенние дожди, которые могут прийти в столицу лишь в последней декаде марта.
Теплая солнечная погода ожидается в Москве 17 марта
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