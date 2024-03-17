Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 2–7 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова за минувшие сутки уменьшилась на 2 сантиметра на ВДНХ в Москве и утром 17 марта составила 46 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Более активное таяние происходило на Ленинских горах, в МГУ. Там высота сугробов уменьшилась на 7 сантиметров. В Подмосковье изменения составили от 1 до 2 сантиметров, подчеркнула синоптик.

"Для более активного сокращения высоты снежного покрова нужны дожди, теплые весенние, которые наиболее вероятны лишь в последней декаде марта", – указала она.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что таяние снежного покрова в столице идет медленно, несмотря на температуру выше нуля градусов. Среднесуточные значения показали до плюс 4,3 градуса, что на более чем 5 градусов выше нормы, отметил метеоролог.

"На других метеостанциях столицы высота снежного покрова составляет от 42 сантиметров на Балчуге (за сутки высота снежного покрова не поменялась), до 45 сантиметров на МГУ (минус 7 сантиметров за сутки) и до 48 сантиметров в Тушине (минус 2 сантиметра)", – написал он в своем телеграм-канале.

В ТиНАО высота сугробов составила 44 сантиметра.

Ранее Леус сообщил, что суббота, 16 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала текущего года. Температура поднялась до 8 градусов. Как отметил синоптик, в столице значения превысили температуру, установленную 15 марта, на 1,7 градуса.



Теплая солнечная погода ожидается в Москве 17 марта