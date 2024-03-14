Синоптик опроверг информацию о приходе в Москву метеорологической весны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Говорить о том, что в Москву пришла метеорологическая весна, неправильно, так как подобного понятия не существует. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, весна определяется целым рядом факторов, которые будут отличаться в зависимости от региона. Эксперт подчеркнул, что неправильно считать критерием начала весны устойчивый переход температуры через ноль.

Кроме того, жителям столицы стоит ждать ночных заморозков, хоть температура и повысится в ближайшие дни. Однако, отметил Вильфанд, он не может сказать, будет ли среднесуточная температура ниже нуля. По его данным, среднесуточная температура будет близка к нулевой отметке.

Синоптик заметил, что в Москве "наступает период теплой погоды". С пятницы, 15 марта, столбики термометров поднимутся выше нормы на 2–4 градуса. В ближайшие сутки в столице ночью будет от минус 8 до минус 6 градусов, по области – до 10 градусов мороза, а днем – от 6 до 8 градусов тепла, местами до 9 градусов.

Между тем 16 и 17 марта ночью станет теплее, потому что воздушные массы в столичный регион будут перемещаться с юга. Также ожидается малооблачная погода, ночью – от минус 5 до минус 1 градуса, днем термометры покажут от 6 до 8 градусов тепла.

"Начиная с понедельника ситуация меняется. Москва будет находиться на периферии циклона, и поэтому будет гораздо меньше суточный ход температуры", – заметил Вильфанд.

Ночные температуры, по данным эксперта, будут от нуля до 1 градуса, днем – от 4 до 5 градусов тепла. Температура будет выше нормы на 3 градуса, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил о наступлении метеорологической весны в Москве. Синоптик рассказал, что накануне среднесуточная температура в столице составила -0,6 градуса.

Между тем москвичей предупредили о гололедице. Синоптики уточнили, что после 19:00 14 марта в Москве ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Такие погодные условия могут спровоцировать образование наледи на дорогах.

Жителям столицы рассказали о погоде 15 марта