Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая весна наступила в Москве в четверг, 14 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик рассказал, что накануне среднесуточная температура в столице составила -0,6 градуса. Этот показатель соответствует метеорологической зиме. В четверг же на фоне дневной температуры в 6 градусов тепла среднесуточный показатель превысит ноль.

"Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14 марта 2024 года в Москве на неделю раньше положенных сроков (21 марта) начинается метеовесна", – пояснил Тишковец.

До этого прогнозировалось, что метеорологическая весна в Москве начнется 15 марта. Однако снежный покров полностью сойдет только к середине апреля. Более того, как сообщал Тишковец, позже в столицу вернутся холода.



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