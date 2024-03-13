Москвичей предупредили о гололедице до утра 15 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 06:00 15 марта. Ранее его продлевали до 10:00 14 марта.

Между тем главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна может прийти в столицу во второй половине марта. В начале следующей недели температура воздуха в Москве будет положительной, подчеркнула она.

При этом, по данным Поздняковой, снежный покров в Москве полностью растает не раньше начала апреля. Это связано с тем, что в столице очень большие сугробы и промерзшая почва.

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