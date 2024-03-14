Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После 19:00 14 марта в Москве ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Такие погодные условия могут спровоцировать образование наледи на дорогах, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятным прогнозом внимательными призвали быть и автомобилистов. Водителям рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Гидрометцентр РФ ранее сообщил, что предупреждение о гололедице будет действовать до 06:00 пятницы, 15 марта. В связи с таким прогнозом в городе объявили желтый уровень погодной опасности.

Между тем 14 марта в Москве наступила метеорологическая весна. Такой вывод синоптики сделали на основе предполагаемого среднесуточного температурного показателя, который в этот день превысил ноль градусов.



Метеорологическая весна наступила в столице