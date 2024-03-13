По-настоящему весенняя погода ожидается в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца рабочей недели в Москве ожидается по-настоящему весенняя погода. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает News.ru.

По его словам, в ближайшие дни в городе будет роскошная погода без осадков. Температура в дневное время до 15 марта включительно ожидается в пределах 3–6 градусов, прогнозируется много солнца, однако высокое атмосферное давление сохранится, сказал синоптик. Но, продолжил он, оно будет медленно убывать.

По данным специалиста, ночью будут морозы, температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, из-за чего по утрам может образовываться гололедица. Ожидается, что суббота, 16 марта, станет самым теплым днем на неделе, воздух в столице прогреется до 9–10 градусов, добавил синоптик.

Шувалов отметил, что 17 марта погода может измениться из-за антициклона, отступающего на восток. В этот день, по его мнению, ожидается облачность и небольшой дождь.

В среду, 13 марта, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможна гололедица. По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в столице составит от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов. Ночью в городе может похолодать до -8 градусов, а в Подмосковье – до -11 градусов.

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