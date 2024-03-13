Переменная облачность ожидается в Москве 13 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается в Москве 13 марта. Местами возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов тепла. Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 10:00 14 марта.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что с 11 по 17 марта в Москве ожидается теплая и солнечная погода, которая станет своеобразным переходом с зимнего сезона на весенний.

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 13 марта