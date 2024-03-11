Переход от зимы к весне ожидается в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 11 по 17 марта в Москве ожидается теплая и солнечная погода, которая станет своеобразным переходом с зимнего сезона на весенний. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, 11 марта станет самым холодным днем на этой неделе, а после температура воздуха будет повышаться. Например, днем 12 марта ожидается примерно плюс три градуса.

При этом синоптик не исключил возможного похолодания в Москве, так как ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений. В связи с этим он предупредил, что утром возможно образование гололедицы. Однако, как утверждает эксперт, днем ожидается рост температуры воздуха, который к 15 марта составит 5–7 градусов тепла.

Также Шувалов рассказал, что 16-го и 17-го числа прогнозируется небольшой дождь.

"При этом ночные температуры повысятся до положительных значений, дневные станут 6–8 градусов тепла. То есть ждем море ручьев. Прогнозы очень оптимистичные, солнца будет очень много на этой неделе", – заключил синоптик.

Ранее появилась информация, что март в 2024 году станет одним из самых сухих в 21-м веке. Как утверждают синоптики, уже сейчас отмечается дефицит по осадкам. К концу второй декады месяца их может выпасть всего 2–7 миллиметров. Этот показатель достигает не более 20% от нормы для марта.



"Атмосфера": -2 градуса ожидается в Москве вечером 11 марта