Март 2024 года может стать одним из самых сухих в XXI веке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нынешний март может стать одним из самых сухих в XXI веке. Об этом сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

Как отметили синоптики, в текущем месяце уже наблюдается обещанный дефицит осадков. Имеющиеся прогнозы также не обещают осадков, по крайней мере, до середины следующей недели. При этом к концу второй декады может выпасть лишь около 2–7 миллиметров осадков, что составит не более 20% от нормы.

"Что принесет заключительная декада марта, покажет время, однако пока у него есть все шансы стать одним из самых сухих в XXI веке", – отмечают синоптики.

В марте 2011 и 2003 годов выпало по 21 миллиметру осадков. В первый месяц весны 2014 года было 18 миллиметров осадков, в 2015 в осадкомеры метеорологов попало 14 миллиметров небесной влаги. В лидерах – март 2022 года, тогда выпало лишь 13 миллиметров осадков – всего треть от нормы.

Ранее стало известно, что до середины следующей недели в столице будет облачно, температура воздуха не поднимется выше 2 градусов. Атмосферное давление ожидается на уровне 750 миллиметров ртутного столба.