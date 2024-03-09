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09 марта, 08:19

Общество

Облачная погода и минусовая температура ожидаются в Москве 9 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода с прояснениями установится в столице в субботу, 9 марта. Температура будет колебаться в пределах от минус 4 до минус 2 градусов, следует из прогноза на официальном сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 4 до 2 градусов мороза, по области – от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер северо-западный, северный 7–12 метров в секунду", – уточняет ведомство.

При этом специалисты отмечаю, что атмосферное давление ожидается на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 16:00 10 марта.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что сугробы в городе растают не раньше 2–3 апреля. По ее словам, в ближайшие дни не следует ждать существенного снижения высоты снежного покрова.

Синоптики пообещали москвичам похолодание в столице до минус 3 градусов

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