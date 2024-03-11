Москвичам пообещали апрельскую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве поднимется до 10 градусов тепла в выходные дни, 16 и 17 марта, однако впереди ожидаются значения ниже нуля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Весна пришла, но еще не окончательно. Завтра небольшое изменение циркуляции приведет к тому, что воздух будет поступать с запада, а ночью даже с юго-запада, поэтому ночные температуры будут в диапазоне от минус 8 до минус 3 градусов. А днем уже температура – до 3–5", – подчеркнул он.

По словам синоптика, 13 и 14 марта в столице будет от 3 до 5 градусов тепла, а ночью температура опустится до минус 11 градусов. Повышение температуры произойдет в пятницу, 15 марта. Днем ожидается до 7 градусов, а ночью столбики термометров покажут около минус 5 градусов.

В предстоящие выходные дни ночные значения прогнозируются около нуля. В воскресенье, 17 марта, температура поднимется до 10 градусов тепла, указал метеоролог. Такие значения будут соответствовать апрельской погоде, добавил он.

"Будет еще впереди и понижение температуры до минус 8 – минус 10, никаких сомнений нет. Но будут температуры и 10 (градусов тепла. – Прим. ред.) и выше", – заключил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что с 11 по 17 марта в Москве ожидается теплая и солнечная погода, которая станет своеобразным переходом с зимнего сезона на весенний. По его словам, 11 марта станет самым холодным днем на этой неделе, а после температура воздуха будет повышаться. Например, днем 12 марта ожидается примерно 3 градуса тепла.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 12 марта