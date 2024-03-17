16 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота, 16 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала текущего года. Температура поднялась до 8 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В минувшую субботу, 16 марта, и в Москве, и в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха стала самой высокой с начала года", – подчеркнул он.

Как отметил синоптик, в столице значения превысили температуру, установленную 15 марта, на 1,7 градуса. В Санкт-Петербурге столбики термометров прогрелись до 8,4 градуса, добавил метеоролог.

По информации Гидрометцентра РФ, переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 17 марта. Температура воздуха в столице составит от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла.

До этого метеоролог прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что вторая половина марта в Москве ожидается достаточно теплой и сухой, однако снежный покров еще долго не сойдет. Он объяснил, что поверхность снега имеет сильную отражающую способность, из-за чего под воздействием солнца снег не тает.



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